شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. إيقاف مصفاة للنفط لـ 48 ساعة جراء الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السورية نقلاً عن وزارة النفط الاثنين، إن السلطات أوقفت العمل في مصفاة بانياس النفطية لمدة 48 ساعة لمعالجة أضرار لحقت بها جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

وكان قد أعلن المركز الوطني للزلازل السورى، عن تسجيل محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل وزارة النفط" السورية هزة أرضية بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 10 كم الساعة 13:24 بالتوقيت المحلي وسط تركيا.

فيما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تسجيل هزة أرضية جديدة في محافظات دمشق واللاذقية وعدد من المدن السورية، مشيرة إلى إنقاذ 39 شخصاً بينهم أطفال وانتشال جثامين عدد من الأشخاص المتوفين في مناطق متفرقة باللاذقية.