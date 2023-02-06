شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعزى الشعب السورى فى ضحايا الزلزال ويدعو المجتمع الدولى لدعم المنكوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خالص تعازيه في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلي تقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لغوث المنكوبين من جراء هذه الكارثة الإنسانية.

وكتب ابو الغيط على حسابه بموقع تويتر "أعزي ⁧‫الشعب السوري‬⁩ في وفاة ضحايا ⁧‫الزلزال‬⁩ المدمر. وأدعو المجتمع الدولي إلي تقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لغوث المنكوبين من جراء هذه الكارثة الإنسانية".