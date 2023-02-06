شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية: مصرع وإصابة 242 شخصا فى حلب وحماة واللاذقية جراء زلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال معاون وزير الصحة السورية الدكتور أحمد ضميرية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الاثنين/ "إن حصية الزلزال الذي ضرب شمال لواء إسكندرون غير نهائية، مؤكدا أنه تم رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المستشفيات في كل المحافظات، واستنفار فرق الاستجابة التي تقوم بنقل الإصابات، لافتاً إلى أنه تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة.

وأشار الدكتور ضميرية إلى إرسال فرق طبية من محافظات حمص وطرطوس مع 11 سيارة إسعاف وتوزيع العيادات المتنقلة في حلب والبالغ عددها 15 سيارة على أماكن متفرقة لفرز الإصابات حسب الخطورة، لافتا إلى أنه تم توجيه المستشفيات الخاصة لفتح أبوابها للمصابين واستقبال كل الحالات، إضافة إلى أنه يتم التعاون مع خدمات الطوارئ الأخرى الإطفاء والدفاع المدني في المحافظات.

ومن جانبه، أكد الدفاع المدني السوري -في تغريدة على على موقع "تويتر"- أن عشرات الضحايا والأشخاص عالقون تحت الأنقاض في شمال غرب البلاد نتيجة انهيار مبان بسبب الزلزال.