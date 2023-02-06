شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية غائم بالإمارات ومعتدل في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 6 فبراير 2023، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

قال مركز الأرصاد الجوي في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على اجزاء من منطقة مكة المكرمة تتحول إلى عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من تلك المناطق".

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-55 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة بتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

طقس الإمارات

وقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الإثنين صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز - في بياه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، و يحدث المد الأول عند الساعة 13:14 و المد الثاني عند الساعة 03:16 و الجزر الأول عند الساعة 20:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة09:41 والمد الثاني عند الساعة 23:09 و الجزر الأول عند الساعة 16:28 والجزرالثاني عند الساعة05:07 .

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم الإثنين، معتدل وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار خفيفة متفرقة، خلال النهار

أما ليلا فهو بارد وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .. درجة الحرارة الصغرى: 09 °ﻡ

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إن طقس اليوم معتدل بوجه عام، ثم يتحول إلى دافئ نسبياً مع بعض السحب خلال النهار .

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ثم تتحول إلى جنوبية شرقية خلال النهار وتصل من 10 إلى 15 عقدة، ثم تزداد سرعتها لتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال الليل .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر .. درجة الحرارة العظمى 24 م درجة الحرارة الصغرى 15 م.. الرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 40%