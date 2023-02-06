شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا لـ86 قتيلا وأكثر من 200 مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام سورية نقلا عن مصادر طبية، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 86 قتيلا وأكثر من 200 مصاب بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، فضلا عن انهيار عشرات المباني.

وأفاد الدفاع المدني السوري، بأن مباني سكنية عدة انهارت في مناطق شمال غربي سوريا بسبب الزلزال، مشيراً إلى وجود عالقين تحت الأنقاض، مؤكدا أنه أعلن حالة الطوارئ لإنقاذ العالقين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية بأن بعض المباني انهارت في شمال مدينة حلب، ووسط مدينة حماة، كما اهتزت العديد من المباني في العاصمة دمشق ما دفع الناس للنزول إلى الشوارع.

من جانبه قال المدير العام للمركز الوطني السوري لرصد الزلال رائد أحمد، إنه من المتوقع حدوث مزيد من الهزات الارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، لكنه أكد على أنها ستكون "هزات ضعيفة".

وأضاف أحمد في حديثه لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن هزات ارتدادية "حدثت وستحدث تباعاً لكنها أضعف بكثير من قوة الزلزال الذي وقع".

وأوضح أنه "يمكن للمواطنين الذين نزلوا من بيوتهم إلى الطرقات العودة لمنازلهم وفي حال عدم تصدعها، لأن جميع الهزات الارتدادية اللاحقة أضعف شدة".

أعلنت وسائل إعلام سوريا، عن وقوع زلزال جديد بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، تظهر عددا كبيرا من المباني المنهارة بسبب الهزة الأرضية.