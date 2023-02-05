شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت يؤكد أهمية بناء منظومة عسكرية ومدنية متكاملة لحماية الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أهمية بناء منظومة عسكرية ومدنية متكاملة قادرة على التعامل بشكل مثالي مع الأزمات وحالات الطوارئ لحماية الأمن الداخلي للبلاد في ضوء التحديات التي يشهدها العالم.



وأعرب رئيس الوزراء الكويتي - على هامش التدريب ( تعاون 1) والذي نفذة القوات العسكرية والأمنية ولجنة الدفاع المدني الكويتي اليوم الأحد عن ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق الميداني في تنفيذ المهام المشتركة بين مختلف الجهات المشاركة في التدريب، مشيدا بالأداء المتميز للكوادر الوطنية وكفاءتها العالية في تطبيق الخطط الموضوعة والاستراتيجيات المعدة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح التدريب.



حضر التدريب الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية والذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لدولة الكويت، كما حضر التدريب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.