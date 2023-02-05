شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي يؤكد ثبات موقف بلاده الداعم لسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ثبات موقف بلاده الدائم في دعم سوريا، وعودة الاستقرار إليها.



وشدد لولا دا سيلفا - خلال تقبله أوراق اعتماد سفيرة سوريا الجديدة لدى البرازيل رانيا الحاج علي بحضور وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأحد - على ثبات موقف بلاده بدعم سوريا في المحافل والمنابر الدولية، ودعمها الدائم لعودة السلام إليها.



بدورها، أكدت السفيرة السورية، رغبة دمشق في تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.