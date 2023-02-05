شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من القدس المحتلة ورام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 شبان فلسطينيين من القدس المحتلة وبلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، فيما اعتدى مستوطنون على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين من القدس المحتلة، لم يتم التعرف على هويتهما بعد، مشيرة إلى حكم محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيكل على الشاب زين سلامة من بلدة عناتا شمال القدس، وهو معتقل منذ 25 يناير الماضي.



كما اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية، مساء اليوم، شابا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بعدما تسللت إلى البلدة بسيارة مدنية، واعتقلت الشاب بلال البرغوثي (21 عاما).



وفي سلفيت، اعتدى مستوطنون على مساحات واسعة من أراضي المواطنين بمنطقة "نبع المأجور" في الجهة الغربية لبلدة دير استيا غرب محافظة سلفيت.

وقال الناشط في مواجهة الاستيطان نظمي سلمان إن مستوطني "حفات يائير" حاولوا الاستيلاء على أكثر من 40 دونما، من خلال قيامهم بزراعتها بأشجار البرتقال والليمون عنوة، تعود ملكيتها لورثة المواطن أحمد إسماعيل أبو حجلة، وفي خطوة تستهدف أيضا مساحات واسعة من أراضي بلدتي دير استيا وقراوة بني حسان، موضحا أن المنطقة التي تقع بين بلدتي دير استيا وقراوة بني حسان تتعرض لهجمة واعتداءات من قبل المستوطنين بشكل يومي، على المواطنين وممتلكاتهم وخصوصا الرعاة.



من جهته، أكد محافظ سلفيت اللواء عبدالله كميل أن اعتداءات المستوطنين وقوات جيش الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين العزل وممتلكاتهم تندرج في إطار الإرهاب المنظم الذي يمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تمسك المزارعين والأهالي بأراضيهم والاستمرار بزراعتها واستصلاحها وخاصة القريبة من المستوطنات.



كما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على 45 دونما في دير استيا، وبوقف العمل والبناء بـ 8 منشآت غرب سلفيت.



وقال رئيس بلدية "دير استيا" معاذ سلمان إن قوات الاحتلال سلّمت إخطارا بالاستيلاء على 45 دونما تعود ملكيتها للمواطن مصطفى منصور بمنطقة تعرف "جبل الذيب" شمال البلدة المحاذية لمستوطنة "عمنوئيل" المقامة على أراضي المواطنين.



وفي جنين، حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، على أسير من مخيم جنين بالسجن 12 شهرا.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن سلطات الاحتلال حكمت على الأسير أحمد محمد أبو عميرة بالسجن 12 شهرا، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 7 آلاف شيكل.