شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد مساندتها لجهود تحقيق التعاون والتكامل بين دول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، مساندة بلاده لجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما من شأنه تحقيق مزيد من التعاون والتكامل الخليجي.



وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم أن تأكيد وزير الخارجية البحريني جاء خلال اتصال هاتفي من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، وأعرب الزياني عن خالص التهاني للبديوي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليه ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو أهدافها السامية تحقيقا لتوجيهات قادة دول المجلس.



من جهته، أعرب البديوي عن اعتزازه بثقة قادة دول المجلس لتولي منصب الأمين العام لمجلس التعاون، مؤكدا عزمه على بذل كافة الجهود بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوزاري لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات.