شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني ليبى: الانقسام الدولى حول سبل حل الأزمة يعقد المشهد السياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس النواب الليبي علي الصول، أن الانقسام الدولي حول سبل حل الأزمة الليبية سببه الصراع على النفوذ والمصالح داخل ليبيا، مشيرا إلى أن الأجنبية المتصارعة لا تريد مصلحة ليبيا لعدم توافقهم على تقسيم الكعكة، ما يزيد من تعقيد المشهد ويؤثر سلبا على حل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن تداعيات هذا الصراع تؤدي لمزيد من المعاناة وخرق السيادة الليبية واتساع الفجوة بين الليبيين المؤيدين لكل طرفي دولي، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

تقعد رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس جلسة رسمية في مدينة بنغازي، لمناقشة عدد من الملفات ومشاريع القوانين.

كان البرلمان الليبي قد قرر في جلسته التي عقدت منتصف يناير الماضي تشكيل عدد من اللجان لمسارات الأزمة السياسية المختلفة من أجل إعداد مقترحات لتقديمها للمجلس في أجل محدد.

في سياق آخر، بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الخميس الماضى، سبل إيجاد مخرج من حالة الجمود السياسى فى إطار المشاورات المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين، مشيرا إلى أنه أطلع المنفى على مشاوراته فى الجزائر وبرازفيل والرباط، بحسب ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر "تويتر".

أشاد "باتيلى" بجهود رئيس المجلس الرئاسي الليبى الذى أظهر التزامه الوطنى بالاستجابة لنداء الشعب الليبى لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد، داعيا كل الأطراف للانخراط بجدية في مسار الحل الوطنى.

من جهته، عرض "المنفى" نتائج مشاوراته مع الفاعلين السياسيين، حيث تم الاتفاق على ضرورة أن يرتقى القادة الليبيون إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطنى ينهى الجمود السياسى، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة خلال العام الجارى.