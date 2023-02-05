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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ، يعتبر العسل بديلًا ممتازًا للسكريات المكررة لأولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في وزنهم، ولكن من المهم استخدامه بشكل صحيح من أجل الحصول على أقصى استفادة من خصائصه الصحية.

طرق لفقدان الوزن باستخدام العسل



فيما يلي 5 نصائح بسيطة لاستخدام العسل للتحكم في الوزن، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

العسل مع دبس التوت

يساعد تناول العسل مع دبس التوت على إنقاص الوزن، كما تشير الدراسات إلى أن دبس التوت يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين التمثيل الغذائي الذي يساهم في رفع مستويات الطاقة في الجسم طوال اليوم.

ويمكن للمرء أن يشرب العسل مع الماء الدافئ على معدة فارغة لتحفيز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والتغلب على الجوع على مدار اليوم، وهذا يؤدي بدوره إلى تقليل استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام.

تناول العسل كبديل للسكر

يحتوي العسل على سعرات حرارية أقل، وتساهم حلاوته المكثفة في جعله خيارًا رائعًا لمن يسعون إلى إنقاص وزنهم، وهذا يعني أنه من خلال استبدال السكر بالعسل، من المحتمل أن ينتهي بك الأمر بتناول سعرات حرارية أقل مما هو عليه عند استخدام السكر العادي. يمكن استخدام العسل بدلًا للسكر المكرر في القهوة والحبوب والشاي وغيرها من المشروبات التي تحتاج إلى التحلية قبل الاستهلاك.

العسل يساعد في تسهيل الهضم

من المعروف على نطاق واسع أن العسل يعزز وظيفة الجهاز الهضمي، وذلك لاحتوائه على الإنزيمات التي تساعد في هضم الطعام عن طريق تكسير الكربوهيدرات الموجودة في الطعام، خاصة بعد تناول وجبة كبيرة. كما أنه يساعد في التخلص من الوزن الزائد الذي يتراكم في الجهاز الهضمي.

استخدامه قبل التمرين

يعمل العسل على تسريع مستويات الطاقة في الجسم، ويمكنك بذل المزيد من الجهد أثناء التمرين إذا كان لديك المزيد من الطاقة. لذلك يعد تناول العسل قبل وأثناء التمرين، طريقة رائعة لزيادة مستويات الطاقة لديك، مما يزيد من مقدرتك على ممارسة التمارين الرياضية بكثافة أعلى.

استخدام العسل لتخفيف الجوع

يحتوي العسل على وفرة من السكريات الطبيعية، والتي يمكن أن توفر الشعور بالشبع، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية. وبحسب الخبراء، فإن ملعقة من العسل يمكن أن تمنح الجسم الطاقة التي يحتاجها ليعمل دون التأثير على التوازن الغذائي.

أهمية توقيت تناول العسل

العسل غني بالفيتامينات والمعادن، وتعمل العناصر الغذائية الحية في العسل الخام على تعزيز قدرة الجسم على حرق الدهون، عن طريق تسريع عملية التمثيل الغذائي. ومن أجل حرق المزيد من السعرات الحرارية، يُنصح بتناول العسل على الريق وقبل النوم مباشرة. تساعد المركبات المهمة في العسل في إنقاص الوزن عن طريق الحد من الشهية. لذلك فإن العسل هو أفضل غذاء لإنقاص الوزن.