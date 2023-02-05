شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الدورة الـ111 للجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادى بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أهمية أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ودورها في تعزيز العمل العربي المشترك، وخاصة الإعداد للملف الاجتماعي للقمة العربية العادية والقمة التنموية.

جاء ذلك في كلمة لها خلال افتتاح أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم للتحضير للملف الاجتماعي للمجلس.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة إن جدول أعمال اللجنة يتضمن موضوعات هامة تمثل أولية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية، وخاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (32)، الذي سوف يتضمن عددا من الموضوعات الهامة التي تمس المواطن العربي بمختلف فئاته، وفي مقدمتها الموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والسياسات الاجتماعية والتنموية في مرحلة التعافي من (كوفيد -19).

وأوضحت أن جدول الأعمال يتضمن الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، والمسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

ونوهت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بالتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي شكلت دولة قطر من خلاله نموذجاً دولياً، وكانت هذه الدورة أيضاً الأكثر اهتماما بالأشخاص ذوي الإعاقة والأكثر توظيفاً لهم.. موجهة التهنئة والتقدير لدولة قطر ولجنتها التنظيمية على هذا الإنجاز الدولي المميز.

ويتضمن جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية بين الدورتين (110) و(111).