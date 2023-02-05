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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعتبر الغفوة القصيرة من الأخطاء الشائعة والخطيرة لدى بعض سائقي المركبات، ويمكن أن تعرض حياة السائق ومرافقيه للخطر.

أحذر.. الغفوة القصيرة خطر على سلامة القيادة

وحذرت هيئة الفحص الفني الألمانية Tüv Süd من خطورة الغفوة القصيرة على سلامة القيادة، موضحة أنه عند الغفوة لمدة ثانيتين يتم قطع مسافة 56 مترا أثناء السير بسرعة 100 دون رؤية الطريق، مما يرفع خطر وقوع حادث.

ولتجنب هذا الخطر، ينبغي عدم مواصلة قيادة السيارة عند الشعور بالتعب والنعاس والتثاؤب وفرك العينين؛ حيث ينبغي حينئذ إيقاف السيارة وأخذ قسط من الراحة يتراوح بين 10 و20 دقيقة قبل استئناف القيادة.

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وفي الرحلات الطويلة، ينبغي أخذ استراحة أولى بعد ساعتين من القيادة على أقصى تقدير.



يشار إلى أن خطر الغفوة القصيرة يرتفع بشكل خاص عند بدء الرحلة عكس الساعة الداخلية، علما بأنه بين الساعة 2 صباحا و5 صباحا ونحو الساعة 2 ظهرا، يكون المرء في مستوى بيولوجي منخفض.

وعندما يكون المرء متعبا للغاية، لا ينخفض مستوى تركيزه فحسب، بل تقل سرعة رد فعله أيضا.

الغفوة أثناء القيادة من أكثر الأسباب التي ترجع لها حوادث الطرق، بنسبة ليست بالقليلة في العديد من الدول.

وكشف موقع "كار باظ" عن دراسة تؤكد أن 30% من السائقين أثناء الليل معرضين للغفوة أثناء القيادة وما يترتب عليها من أخطار على حياة السائق والركاب.

تدعاياتها

وضمن هذا التقرير يقدم الموقع عدة خطوات يمكن من خلالها للسائق تجنب التعرض للغفوة أثناء القيادة، مع كشفه عما لهذه الظاهرة من تداعيات.

وذكر الموقع أن السائق هو الملام الأول لتعرضه لغفوة أثناء القيادة، إذ يلزم أن يبقى في حالة يقظة أو عدم الإنطلاق بالسيارة من البداية في حالة الشعور برغبة في النوم.

وينتج عن هذه الظاهرة حالات اصطدام أو إنحراف للسيارة عن المسار، ما ينتج عنها حالات حوادث خطرة لا يحمد عقباها.

أسبابها

تتعدد أسباب الغفوة أثناء القيادة، وتشمل عدم النوم جيدا قبل ليلة الإنطلاق بالسيارة في رحلة طويلة، وقد يعود الأمر لحالة صحية مضطربة للسائق، منها حالة النعاس المفرط أثناء النهار، أو شعوره بالكسل المفرط أثناء القيادة، وأيضا الظاهرة الأكثر شيوعا التي تتسبب في الغفوة أثناء القيادة ما يعرف باسم حالة متلازمة الانسداد التنفسي أثناء النوم.

كيف تتجنبها؟

تحدث الموقع بعد ذلك عن الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لحال غفوة أثناء القيادة، بالاستعداد جيدا للرحلة قبل الإنطلاق.

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ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي:

في حالة الشعور بربغة في النوم قم بتأجيل الرحلة.

احرص على النوم جيدا قبل الرحلة.

قم بتنظيم الرحلة لساعات متقطعة حتى توفر لنفسك ساعات راحة على الطريق.

استرح من القيادة مركة كل ساعتين على الأقل.

لا تقود السيارة في أوقات تتعرفض بها في الغالب لحالات غفوة متكررة.

اصطحب معك رفيق يعمل على تنبيهك أثناء القيادة باستمرار.

لا تتناول وجبة دسمة قبل الإنطلاق على الطريق.

حافظ على السوائل في جسدك على الطريق بشرب العصائر والمياه.

كشفت دراسة أجرتها جامعة "واسيدا" اليابانية أن الحركة والنشاط البدني يمكن أن يحسنا جودة النوم بشكل كبير.

ويأتي ذلك بجانب المزايا التي يوفرها النشاط البدني مثل تحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة القلب.

وأكدت الدراسة على أن النشاط البدني يؤثر بالإيجاب على جودة النوم، لا سيما مع النساء، حيث إن حصول الجسم على قسط كاف من النوم الجيد ضروري للسلامة الجسدية والنفسية للإنسان، علاوة على الوقاية من اضطرابات القلب والأوعية الدموية والأيض والأمراض العقلية والخرف.

ومن ناحية أخرى، قد تؤدي اضطرابات النوم مثل الأرق والنعاس المفرط إلى مشاكل صحية ومشاكل جسدية خطيرة.

واعتمد الباحثون في دراستهم على مشاركة الأشخاص البالغين اليابانيين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و64 عاما، وهي الفئة العمرية التي تظهر معها غالبية مشاكل النوم.

وفي النهاية أوصى الأطباء باتباع نظام غذائي صحي، وهو ما يساهم أيضا في الحصول على نوم جيد.