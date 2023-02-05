شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على العلاقة بين اضطرابات النوم والسكري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى فريق بحثي بجامعة جنوب استراليا دراسة أثبتت وجود علاقة بين اضطرابات النوم وزيادة عوامل الخطورة للإصابة بمرض السكري من النوع ٢.

تعرف على العلاقة بين اضطرابات النوم والسكري

وأظهر تحليل البيانات للدراسة التي نشرتها مجلة "هايلبراكسيس" الألمانية، وتم إجراؤها على أكثر من ١٠٠٠ شخص، أن هناك ارتباطا وثيقا بين اضطرابات النوم ومرض السكري، فضلا عن العلاقة ما بين جودة النوم وصحة القلب والأوعية الدموية.



وقد لاحظ الباحثون أن اضطرابات النوم يصاحبها مشاكل في عملية التمثيل الغذائي وارتفاع مؤشر كتلة الجسم والسمنة وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والالتهابات في الدم، ويتم تحديد جودة النوم بعدد الساعات الكافية وعمق النوم أيضا.

والسكري هو حالة صحية مزمنة (طويلة الأمد) تؤثر على كيفية تحويل جسمك للطعام إلى طاقة.

يقسم الجسم معظم الطعام الذي يتناوله الشخص إلى سكر (جلوكوز) ويطلقه في مجرى الدم. عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، فإنه يشير إلى قيام البنكرياس بإفراز الأنسولين. يعمل الأنسولين كمفتاح للسماح بدخول السكر في الدم إلى خلايا الجسم لاستخدامه كطاقة.

مع مرض السكري، لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو لا يمكنه استخدامه كما ينبغي. عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين أو تتوقف الخلايا عن الاستجابة للأنسولين، فإن نسبة السكر في الدم تبقى في مجرى الدم. بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب ذلك في مشاكل صحية خطيرة، مثل أمراض القلب وفقدان البصر وأمراض الكلى.

النوم من الأشياء الضرورية لصحة الفرد الجسدية والعاطفية، وحال عدم انتظامه أو قلة ساعاته يتسبب في مشاكل صحية للرجال والنساء على السواء.

يحتاج الشخص البالغ العادي من 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، لكن لسوء الحظ تحصل أقل من ثلثي النساء على هذا القدر من النوم كل ليلة، وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

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وترتبط اضطرابات النوم، خاصة الأرق، بمجموعة واسعة من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسمنة وداء السكري وانخفاض المناعة والسرطان والاكتئاب واضطرابات القلق.

وذكر موقع sleepfoundation، أن ليلة واحدة من قلة النوم تسبب ما يلي: النعاس أثناء النهار، مشاكل في الذاكرة والتركيز، ضعف الأداء في المدرسة والعمل، بينما يزيد الحرمان المزمن من النوم من مخاطر الإصابة والحوادث والمرض وحتى الموت.

تأثير قلة النوم على صحة النساء

أظهرت الدراسات الحديثة، أن اضطرابات النوم مرتبطة بضعف التبويض، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وضعف الخصوبة عند النساء.

وعدد موقع TIMESOFINDIA بعض تأثيرات اضطراب النوم على صحة النساء، كما يلي:

1- مشاكل الخصوبة

هناك عدة أسباب تجعل النوم الجيد ضروريًا لعلاج العقم، حيث إن النوم والتكاثر متشابكان بشكل وثيق ويتبعان إيقاع الساعة البيولوجية.

يصنع الدماغ الهرمونات التناسلية في نمط إيقاعي ليس طوال اليوم؛ لذلك فإن أي اضطراب في النوم أو إيقاع الساعة البيولوجية يمكن أن يتداخل مع الإنتاج الطبيعي لهذه الهرمونات وعملها.

حتى بضع ليالٍ من عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، يمكن أن يعطل إنتاج الهرمونات وتحمل الإجهاد.

2- عدم التوازن الهرموني

يؤدي قلة النوم إلى عدم كفاية إنتاج بعض الهرمونات التناسلية التي تعزز الخصوبة، حيث تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في الإباضة وهي الخطوة الأولى في الحمل.

كل ليلة، ينتج نظام الغدد الصماء بعض الهرمونات الأساسية المشاركة في الحمل، بما في ذلك هرمون الاستروجين والبروجيسترون والهرمون اللوتيني (LH) والهرمون المنبه للجريب (FSH).

ويمكن أن يتداخل الحرمان من النوم مع هذه الهرمونات، ما يجعل جهود الحمل بشكل طبيعي أكثر صعوبة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي عدم التوازن الهرموني أيضًا إلى انخفاض الرغبة الجنسية وتقلبات مزاجية شديدة والتعب.

3- انخفاض جودة البويضات

إن السهر لوقت متأخر وعدم الحصول على ساعات كافية من النوم يمنع إفراز هرمون الميلاتونين الذي يحفز على النوم ويحمي البويضات أثناء الإباضة من خلال تأثير مضاد للأكسدة، وبالتالي ضعف جودة البويضات وبالتبعية ضعف الخصوبة.