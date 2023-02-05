شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اللبنانى: نشكر العالم العربى على اختيار بيروت عاصمة الإعلام العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال مكاري - في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمتلقى قادة الإعلام العربي في دورته الثامنة بالأردن - "إن لبنان لم يخرج من محيطه العربي، لأن الشجرة لها جذور".

وأكد أن بيروت لا تموت عقب إعلان أنها عاصمة الإعلام العربي في فبراير الجاري، موضحا أن ذلك يؤكد قوة علاقات لبنان بالعالم العربي.

وشدد على ضرورة العمل العربي المشترك.. مضيفا "لبنان يتواصل دائما مع الأشقاء العرب، حيث أتواصل دائما مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى لبنان".

وانطلقت أعمال ملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الثامنة الذي تنظمه هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأحد في الأردن، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بشر الخصاونة.

حضر جلسة الافتتاح كل من وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام المساعد لجامعة الدُّول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال أحمد خطابي وعدد من سفراء الدول لدى الأردن ولفيف من الإعلاميين العرب.

وتتضمن جلسات الملتقى اليوم الأحد 3 جلسات، حيث تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "واقع ومستقبل الإعلام في ظل المتغيرات (تنظيم الإعلام.. بين المهنية والقيدية).. فيما تعقد الجلسة الثانية تحت عنوان (أزمات الإعلام العربي وسبل تجاوزها.. بين حرية الممارسة ومسئولية المهنة)، بينما ستكون الجلسة الثالثة تحت عنوان (تحولات صناعة الإعلام بين الفكر والتطبيق .. مستقبل الإعلام الخاص في ضوء متغيرات صناعة الإعلام).