شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وسلطنة عمان توقعان برنامجا تنفيذيا في تقنية المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، برنامجًا تنفيذيًا في مجال البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات واستثمار الكابلات البحرية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء السبت، أن البرنامج التنفيذي يأتي تفعيلًا للشراكة الاستراتيجية والمنبثقة من مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في شهر نوفمبر الماضي.



ويهدف البرنامج إلى استغلال الموقع الجغرافي للدولتين وتعزيز الاستثمار في الكابلات البحرية والأرضية التي تمر خلالهما؛ وإيجاد بيئة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجال البنى الأساسية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفي مجال الربط الرقمي عالي السرعة لتبادل البيانات.



كما يستهدف البرنامج التنفيذي وضع خيارات لتنفيذ الربط الرقمي الإقليمي عبر الكيانات الاستثمارية والشركات المرخصة وتوسيع الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات السحابية العالمية التي تستهدف التواجد الإقليمي لتعظيم الفائدة للمنطقة.