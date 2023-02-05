شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الجزائري: لابد من تدعيم استقلالية القرار السياسي الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) صالح قوجيل، أهمية تدعيم استقلالية القرار السياسي لإفريقيا وتعزيزه باستقلالية قرارها الاقتصادي مع تبني مفهوم جديد لمبدأ عدم الانحياز بعيدا عن مفهومه أيام الحرب الباردة.



جاء ذلك خلال استقبال قوجيل، السبت بالجزائر العاصمة، رئيس البرلمان الإفريقي، شيف فورتين تشارمبيرا، الذي يختتم زيارته للجزائر على رأس وفد رسمي اليوم الأحد.



وأوضح المجلس، في بيان، أن الطرفين بحثا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتطرقا إلى القضايا التي تشغل القارة الإفريقية، وما يستوجب الإتيان به في سبيل النهوض بتطلعاتها، لاسيما في ظل توفر الإرادة السياسية للقادة الأفارقة، وقناعتهم من أن التحولات الجيوستراتيجية التي فرضها النظام الدولي القائم، الذي يشهد صراعا بين القوى الدولية الكبرى، أضحت تستدعي تظافر جهود جميع أبناء القارة الإفريقية.



وفي هذا الصدد، جدد قوجيل التأكيد على الركائز التي تنبني عليها الدبلوماسية الجزائرية والقائمة على احترام سيادة الدول ونبذ التدخل في الشؤون الداخلية للغير.



من جهته، أعرب رئيس البرلمان الإفريقي عن رغبته في وضع آليات تعاون وتبادل مع مراكز البحث والدراسات الإفريقية المتخصصة، والعمل على توسيع دائرة الاستشارة بما يفضي إلى بناء مقاربات تشاركية تخدم القارة السمراء وشعوبها وتعزز مناعتها وتحافظ على مركزها بعيدا عن أي تصادم لمصالح القوى الكبرى في القارة.



وخلص اللقاء إلى الاتفاق على وجوب تفعيل آليات عمل البرلمان الإفريقي وعلى أهمية تعزيز قدراته ليواصل مهامه في خدمة القارة والشعوب الإفريقية.