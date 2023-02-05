شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: نتعاون مع الأمم المتحدة ومكتبها فى جنيف على أساس الحياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حيدر علي أحمد مندوب سوريا الجديد لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حرص بلاده على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة على أساس الحياد والموضوعية بعيداً عن أي تسييس.