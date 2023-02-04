شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق محمد شياع السودانى يتلقى دعوة لزيارة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم /السبت/، رسالة خطية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت دعوة رسمية لزيارة الإمارات.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني مع وزير العدل الإماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، الذي سلمه رسالة رئيس الإمارات.



وتأتي الدعوة بهدف التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثيق التعاون المُشترك على مختلف المجالات والصعد.



ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي عن شكره وتقديره للدعوة، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.