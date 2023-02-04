شكرا لقرائتكم خبر عن غداً بدء التقديم.. وظائف مؤقتة فى السعودية خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، توفر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات، للعمل بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال موسم رمضان لهذا العام.وفق "عكاظ" .

وأوضحت الرئاسة أن التقديم على الوظائف سيبدأ من يوم غدٍ الأحد ولمدة 3 أيام، كاشفة أن شروط التقديم هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون على رأس عمل آخر، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، واجتياز المقابلة الشخصية.