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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور إيفان ستيليدي مدير مركز بلوخين الوطني الطبي لبحوث الأورام، أن الوزن الزائد والسمنة هما من عوامل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

كشف مخاطر الإصابة بالسرطان بسبب الوزن الزائد.. ما القصة؟



وأضاف الأخصائي في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "وفقا لدراسات علمية مختلفة تزيد السمنة من خطر الإصابة بعدة أنواع من الأورام الخبيثة بما فيها سرطان القولون والثدي والرحم والبنكرياس. وتتراوح درجة هذه المخاطر بين 30 و70 بالمئة. حسب الباحثين".



ويشير ستيليدي في توضيحه الآليات التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان بسبب فائض الأنسجة الدهنية، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة تضطرب عندهم عملية إنتاج المواد النشطة بيولوجيا والسيتوكينات ويرتفع مستوى إنترلوكين-6 في الدم وعامل نخر الورم ألفا وجزيئات أخرى. ويعتقد العلماء أن الأهم هو اضطراب مسار إشارات عامل النمو الشبيه بالأنسولين.

ويقول: "يصيب الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة اضطراب في تركيب ميكروبيوم الأمعاء، الذي يعتبره العلماء أحد الأسباب الرئيسية لتطور سرطان القولون".

ويشير إلى أن من الصعب التأثير في أسباب الوزن الزائد والسمنة. لأن مكافحتها هي مسؤولية الشخص نفسه.

توصلت دراسة إلى أن تناول مشروبات شائعة "يضاعف '' خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لدى البالغين الذين يتناولونها أكثر من مرتين في اليوم.

ويبدأ سرطان الأمعاء في الأمعاء الغليظة ويتطور في الغالب من الأورام ما قبل السرطانية، وتسمى الزوائد اللحمية. ولن تتحول جميعها إلى أورام سرطانية، ولكن إذا وجد الطبيب أيا منها، فسوف يميل إلى إزالتها للوقاية من السرطان.

وإذا تم اكتشاف سرطان الأمعاء مبكرا، فيمكن علاجه، ويمكن أن يؤدي اتباع أسلوب حياة صحي إلى إحداث فرق كبير في احتمالات الإصابة.

وكشفت الأبحاث المنشورة في مجلة Gut عن وجود صلة بين المشروبات المحلاة بالسكر والمرض الفتاك.

ووجدت الدراسة أن استهلاك البالغين، وخاصة النساء، مشروبين أو أكثر لإرواء عطشهم كل يوم "يضاعف" خطر الإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين.

وكشفت الدراسة أن المشروبات الغازية والمشروبات بنكهة الفاكهة ومشروبات الرياضة والطاقة جميعها تشكل تهديدا كبيرا.

وتعليقا على الدراسة، قال اختصاصي التغذية، الدكتور بول مكاردل: "في حين وجدت الدراسة أن المشروبات الغازية السكرية والمشروبات بنكهة الفاكهة ومشروبات الطاقة والرياضة يمكن أن تشكل تهديدا، فمن المهم ملاحظة أن غالبية المشروبات الغازية المستهلكة في السنوات الأخيرة منخفضة السكر. بالإضافة إلى ذلك، هذه دراسة قائمة على الملاحظة وبالتالي لا تظهر علاقة السبب والنتيجة".

يشار إلى أنه في نوفمبر 2022، كشف خبراء أن اتباع نظام غذائي نباتي صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بمقدار الخمس، ولكن التأثير ظهر فقط في الرجال.

ووجد العلماء في جامعة كيونغ هي في كوريا الجنوبية أن احتمال الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كان أقل بنسبة 22% لدى الرجال الذين تناولوا الكثير من الفاكهة والخضار، مقارنة بمن يأكلون أقل.

وتوصلت نتائج دراسة أخرى، نُشرت في عام 2020، إلى أن الأطعمة الغنية بحمض الفوليك والمغنيسيوم ومنتجات الألبان يمكن أن تساعد جميعها في درء هذا السرطان الفتاك.

وفي عام 2018، وجد الخبراء أن الأدوية اليومية مثل المكملات الغذائية والأسبرين يمكن أن تساعد في الحماية من سرطان الأمعاء.

وفي عام 2019، وجد الباحثون في المستشفى الأول بجامعة الصين الطبية أن تناول 44غ فقط من خضروات الأليوم (تشمل البصل والثوم المعمر والكراث) كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالمرض القاتل.