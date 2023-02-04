شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: "الدستورية" تسمح بدخول 3 مرافقين مع الطاعنين على نتائج الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المحكمة الدستورية بالكويت، أنها ستسمح غدا الأحد، بدخول 3 مرافقين مع الطاعنين أو الوكلاء عنهم، على نتائج انتخابات مجلس الأمة، وذلك عن الدوائر الأولى والثانية والثالثة. وفق الأنباء الكويتية.

ووفق قرار المحكمة، ستكون فترة الاطلاع على محاضر الفرز والتجميع التي تم ضمها من الأمانة العامة لمجلس الأمة، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وحددت المحكمة فترة الاطلاع من 5 إلى 9 فبراير، ويُمنع دخول الهواتف المحمولة داخل مقر المحكمة الدستورية أثناء فترة الاطلاع.