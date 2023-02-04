شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين الشريفين تقدم خدماتها النوعية لقاصدى المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسلة من خدماتها النوعية، للعمل على راحة الزوار والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق، ومن بين الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين قامت بتوزيع عبوات زمزم لــ34.560 مستفيداً، وكتيبات ومطويات لـ1.650 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية عبر المنصات الرقمية لـ19.000 مستفيداً، إلى جانب 176.000 مستفيد من التوعية الميدانية وفق بيان لسفارة السعودية.

واستفاد 2.026 معتمر من خدمة التطويف، وتم استخدام 130.000 لتر من المطهرات، و2560 لتر من المعطرات، و33.500 لتر في تعقيم السجاد، و5500 لتر من معقمات الأيدي، و2600 لتر من التعقيم بالروبوتات، و2400 لتر من التعقيم بالبايوكير، و33600 لتر في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات على توزيع 1400 من السماعات لترجمة خطبة الجمعة لعدة لغات، و399 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، واستفادة 40.157 من الإرشاد المكاني باللغات، و1984 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.