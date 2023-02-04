رئيس تونس: ضرورة تكوين مخزون استراتيجى لإجهاض المحاولات اليائسة فى افتعال الأزمات

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة تكوين مخزون استراتيجي لإجهاض المحاولات اليائسة في افتعال الأزمات وأن تتولي كافة الجهات المعنية في الدولة تحمّل مسؤولياتها.

جاء ذلك خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب؛ وتطرق الاجتماع إلى أسباب فقدان عدد من المواد الغذائية أو ندرتها وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية الجمعة.

وأضاف قيس سعيد أنه لم يعد يخفى على أحد أن من يقف وراء تواصل هذه الظاهرة يسعى بكلّ الطرق إلى تأجيج الوضع الاجتماعي حتى يستفيد سياسيا.

وأوضح أن الشعب التونسي لم تعد تخفى عليه هذه الأسباب ويطالب بمحاسبة كل من أجرم في حقّه.