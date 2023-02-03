شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي- في بيان، اليوم الجمعة، أنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات غار الدماء والقلعة الخصباء وبوشبكة وفريانة من إلقاء القبض على 39 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من بينهم فتاة تونسية، بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

وأضاف أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهتي الشابة المهدية وجبنيانة تمكنت من إلقاء القبض على 6 أشخاص من بينهم اثنان من جنسيات جنوب الصحراء والبقية تونسيين، بعد أن كانوا بصدد التحضير للإبحار خلسة باتجاه إيطاليا.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للحرس الوطني تواصل جهودها لمقاومة هذه الظاهرة والتصدي لكل العصابات الضالعة في تنظيم عمليات اجتياز الحدود خلسة.