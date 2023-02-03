شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفيا علاقة البلدين وسبل تنميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته بما يحقق مصالحهما المشتركة .

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام" استعرض ورئيس وزراء العراق خلال الاتصال، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بما يعزز علاقات التعاون في مختلف المجالات.