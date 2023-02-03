شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تنظم البرنامج التعليمى الدائم للحلقات القرآنية بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الحلقات القرآنية وبالتعاون مع الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية امس البرنامج التعليمي الدائم للحلقات القرآنية بالمسجد الحرام على أوقات وفترات متعددة تناسب أوقات الطلاب والطالبات وبمعايير تستهدف الراغبين في صحبة كلام الله عز وجل "حضورياً " في رحاب المسجد الحرام عبر مسارات متنوعة ومستويات متدرجة تراعي أعلى درجات الإتقان والجودة التعليمية .وفق"واس".



ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمة تعليمية نوعية تليق بقداسة المكان وعظمة الرسالة، وإعداد جيل قارئ وحافظ لكتاب الله ومتخلق بأخلاقه، وتفعيل دور المسجد الحرام لخدمة القرآن الكريم وإقرائه، وحفظ أوقات الطلاب بما يعود عليهم بالنفع والبركة ونشر ثقافة حفظ كتاب الله والترغيب فيه .

ويستهدف البرنامج التعليمي جميع الفئات العمرية من الرجال والنساء، حيث يخصص للرجال (6) فترات على مدار الساعة، حيث حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدروم توسعة الملك فهد للطلاب من الأبواب (75، 76، 77، 81، 82، 83) وفي الدور الأول توسعة الملك فهد مصلى (74) للنساء من الفجر الى الظهر وفي التوسعة الشمالية باب رقم (114)من بعد الظهر إلى العشاء، على (4)فترات .



يقوم على البرنامج الدائم للحلقات القرآنية في بدروم توسعة الملك فهد، (71) معلماً و (47) معلمة، بالإضافة إلى (14) معلماً يَشرفون بتعليم المعتمر والزائر القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، وتصحيح التلاوة للفاتحة وقصار السور، يستفيد من خدماتهم أكثر من (220) زائر يومياً في توسعة الملك فهد بالدور الاول .

وتواصل وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية جهودها، نحو إبراز دور ورسالة المسجد الحرام التعليمي والتوجيهي والإرشادي بما يسهم في إثراء التجربة الدينية والثقافية لقاصدي المسجد الحرام، بما يتواءم مع مستهدفات الخطط التطويرية لمنظومة الخدمات في الحرمين الشريفين (2024) .