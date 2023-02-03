شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات سعودية لفتح استيراد البيض لمواجهة ارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المملكة العربية السعودية لفتح أبواب استيراد بيض المائدة لفترة وبكميات محدودة، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار البيض بشكل مبالغ فيه، واستجابة للطلب المتزايد على بيض المائدة، ولضمان تحقيق فائض في السوق المحلية؛ إلى جانب الإنتاج المحلي الذي يغطي حاجة السوق. وذلك وفق ما أوردت صحيفة "الرياض" السعودية.

يذكر أن منتجى البيض في المملكة يحصلون على دعم في أسعار الأعلاف، وذلك للمساهمة في استقرار السلع والمنتجات في الأسواق وعدم تحميل المواطنين والمقيمين أعباء إضافية.

وتجرى الهيئة العامة للغذاء والدواء عدداً من الفحوصات المخبرية على المنتجات ذات الأصل الحيواني، لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.