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إجراءات سعودية لفتح استيراد البيض لمواجهة ارتفاع الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - تستعد المملكة العربية لفتح أبواب استيراد بيض المائدة لفترة وبكميات محدودة، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار البيض بشكل مبالغ فيه، واستجابة للطلب المتزايد على بيض المائدة، ولضمان تحقيق فائض في السوق المحلية؛ إلى جانب الإنتاج المحلي الذي يغطي حاجة السوق. وذلك وفق ما أوردت صحيفة "الرياض" السعودية.

يذكر أن منتجى البيض في المملكة يحصلون على دعم في أسعار الأعلاف، وذلك للمساهمة في استقرار السلع والمنتجات في الأسواق وعدم تحميل المواطنين والمقيمين أعباء إضافية.

وتجرى الهيئة العامة للغذاء والدواء عدداً من الفحوصات المخبرية على المنتجات ذات الأصل الحيواني، لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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