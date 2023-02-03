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وزير الخارجية الفلسطينى يتلقى دعوة من نظيره الروسى لزيارة موسكو

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القاهرة - سامية سيد - وقال المالكي - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - إن "الوزير سيرجي لافروف دعاني خلال محادثة هاتفية لزيارة موسكو"، معربا عن سعادته البالغة للقاء لافروف وبحث العديد من القضايا الهامة وتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني عزمه زيارة موسكو ولقاء نظيره الروسي خلال الشهرين المقبلين، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل حول الموعد المحدد لهذه الزيارة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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