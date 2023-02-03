شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال هاتفى بين ملك البحرين ورئيس مجلس السيادة بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فى اتصال هاتفى مع رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أزلية وأواصر المحبة والإخاء التى تربط بين البلدين.

وقال إعلام مجلس السيادة بالسودان، فى بيان، إن رئيس مجلس السيادة تلق اتصالا هاتفيا من ملك البحرين أعرب فيه عن سعادته بالمستوى المتطور الذى وصلت إليه العلاقات السودانية البحرينية، مؤكداً رغبة بلاده فى تقوية التعاون المثمر والبناء بين مملكة البحرين والسودان، لما فيه خير ورفاه الشعبين الشقيقين.

وأشار ملك البحرين في اتصاله إلى أن عمق هذه العلاقات يتجسد في الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين ، داعياً إلى مزيد من توثيق الروابط بين الشعبين السودانى والبحرين.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة رغبة السودان في تعزيز وتقوية العلاقة مع مملكة البحرين، مشيراً إلى علاقات التعاون المشترك بين الخرطوم والمنامة في مختلف المجالات.