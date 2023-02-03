العاهل الأردنى: تحقيق السلام يتطلب الإيمان الصادق بإمكانية الوصول إلى عالم أكثر عدالة

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القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أن العمل لتحقيق السلام يتطلب من جميع الأطراف الإيمان الصادق بإمكانية الوصول إلى عالم أفضل وأكثر عدالة، من خلال احترام إنسانيتنا المشتركة وتجاوز خطاب الكراهية وبناء الثقة المتبادلة المطلوبة لتحقيق السلام العادل.

وقال الملك عبدالله الثاني - في الكلمة الرئيسة، التي ألقاها خلال حفل فطور الدعاء الوطني الـ 71 بواشنطن، إن القدس بالنسبة للأردن ولعائلتي الهاشمية، لم تكن أمرًا سياسيًا قط بل هي ترتبط بهم بشكل شخصي منذ أكثر من مئة عام.



وأضاف الملك عبدالله الثاني: "منذ أكثر من مئة عام، حملنا أمانة الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس"، مشيرًا إلى ارتباط حياة الهاشميين على مدى عدة أجيال بالمدينة المقدسة.



واستذكر استشهاد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين على عتبات المسجد الأقصى المبارك، ونجاة الملك الراحل الحسين، (الأمير الحسين آنذاك) من تلك الحادثة، وأثر ذلك اليوم عليه، الذي كرس حياته للعمل لتحقيق السلام حتى أثناء صراعه مع مرض السرطان.



ولفت الملك عبدالله الثاني، في الكلمة التي ألقاها أمام جمع من القيادات السياسية والفكرية والدينية من الولايات المتحدة وعدد من الدول، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى استمرار إصرار الأردن على العمل من أجل تحقيق السلام.



وشدد على أن "هناك دائمًا فرصة للسلام. فالحقيقة هي أن مختلف شعوب الشرق الأوسط قد عاشت عبر تاريخها في وئام لفترات أطول بكثير مما أمضته في تناحر".



وأشار إلى مساحات الحوار البناء مثل فطور الدعاء الوطني، الذي يجمع قادة الفكر والسياسة من مختلف الديانات والمعتقدات، كأحد المبادرات المهمة لتحقيق ذلك من خلال تعزيز الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية.



وتحدث في الحفل أيضًا الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر تقنية الاتصال المرئي، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من خلال رسالة مسجلة.