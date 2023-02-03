شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد للإمارات والصين والولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الرئيس التونسى قيس سعيّد أوراق اعتماد لثلاثة سفراء جدد لدى بلاده، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية مساء اليوم /الخميس/، أن الرئيس قيس سعيد تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد مقيمين بتونس وهم إيمان أحمد محمد أحمد السلامي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة و Wan Li سفير الصين وسفير الولايات المتحدة الأمريكية Joey R. Hood.

يذكرأن، أعفى الرئيس التونسى قيس سعيد أمس الأربعاء، مدير عام حرس الحدود وعدد من قادة الأمن من مناصبهم، حسبما ذكرت صحيفة الشروق التونسية.

هذا وقد أجرى الرئيس التونسى قيس سعيد تعديلا وزاريا على الحكومة شمل وزارتى التربية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أن سعيّد قرر إجراء تحوير جزئي على الحكومة عيّن بمقتضاه:

ـ محمد على البوغديرى، وزيرا للتربية خلفا لفتحى السلاوتى.

ـ عبد المنعم بلعاتى، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلفا لمحمود إلياس حمزة.

وكان حمزة، والسلاوتي، تسلما منصبيهما بموجب التشكيلة التي قدمتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، لسعيّد الذي صادق عليها في 11 أكتوبر عام 2021.