شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطينى يدعو لأوسع حملة تضامن مع الأسيرات الفلسطينيات بسجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على فيصل، إلى أوسع حملة تضامن فلسطينية وعربية ودولية للأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية في مواجهة الهجمة التي تشنها حكومة التطرف والعدوان الإسرائيلية والتصدي لفاشية "بن غفير" الذي يعمل لاتخاذ أشد الاجراءات القمعية ضد الأسيرات والاسرى بما فيه الدعوى لإعدام المعتقلين.

وأكد على فيصل في بيان صحفي، الخميس، أن حكومة التطرف العنصرية والفاشية الإسرائيلية التي ترتكب الجرائم اليومية بحق شعب فلسطين وأرضه ومعتقليه وأسيراته لم تكن لها أن تمارس اعتداءاتها لولا الحماية الأمريكية وازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، داعيا إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولى عبر مؤسساته الدبلوماسية والقانونية لحماية الأسيرات والأسرى والتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات وإطلاق سراحهن ومحاكمة إسرائيل على جرائمها.

وأشار إلى أن التضامن مع الحركة الوطنية الأسيرة أسيرات وأسرى يشكل ركنا أساسيا في تحرك الشعب الفلسطيني ومقاومته فهن عنوان الصمود والثبات والكرامة الوطنية، مضيفا: "ويبقى الرهان منعقدا على حركة الشعوب العربية وأحرار العالم ووحدة الشعب ومقاومته لأنها أقصر الطرق للخلاص من الاحتلال والاستيطان ونيل الحرية وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة".