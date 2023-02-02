شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الأمم المتحدة فى العراق: حكومة بغداد اتخذت خطوات عديدة فى مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، اليوم /الخميس/، أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات عديدة في مكافحة الفساد.

وقالت بلاسخارت -خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي: وفقا لقناة (السومرية نيوز)- إن "أي حكومة تحتاج إلى الدعم السياسي لتحقيق تطلعات الشعب"، مؤكدة أن "الحكومة اتخذت خطوات عديدة في مكافحة الفساد".



وأضافت أن التغيير الحقيقي يستوجب إصلاحات اقتصادية وسياسية في العراق، مبينة أن حكومة السودانى تبذل المزيد من الجهود من أجل استعادة الأموال المهربة.



وأشارت بلاسخارت إلى أن هناك تقدما ملحوظاً لعمل الحكومة الحالية في مجال مكافحة الفساد، ونتطلع للإسراع في إقرار موازنة 2023، منوهة بأن بغداد وأربيل تواصلان حواراتهما من أجل الوصول إلى اتفاق مستدام، لافتة إلى أن تشجيع الخطاب العام يمكّن المؤسسات من الازدهار والتكيّف.