شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقرر الاعتماد على العمالة الوطنية فى الجمعيات التعاونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الكويتى الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، أن لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل بالكويت قررت "تكويت العمل التعاونى"، وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية وبحث سبل تطوير الخدمات عبر الاعتماد على الكوادر الوطنية لكونها الأقرب لتفهم احتياجات المجتمع الكويتى.

وقال وزير الداخلية والدفاع ورئيس لجنة تعديل التركيبة السكانية بالكويت، اليوم الخميس، إن اللجنة قررت أيضا إلزام الجمعيات التعاونية بسرعة "تكويت" جميع الوظائف القيادية والاشرافية بالإضافة لرفع نسبة العاملين فى الجمعيات التعاونية مما يتيح خلق نحو 3000 فرصة عمل للكويتيين في القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب والحوافز المالية علاوة على خلق عدد من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.



كما أصدرت اللجنة قرارا بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بالتنسيق مع القطاع الخاص لإعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية تخصصية تركز على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية للعمل في القطاع الخاص وذلك من أجل تعزيز قدرات وامكانيات الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتشجيع العمالة الوطنية ودعمها.