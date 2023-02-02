شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يشدد على ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى على ضرورة العمل على وقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثانى، قيادات مجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى.

وتناول اللقاء، الذى حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومجالات تطوير التعاون، إذ أعرب العاهل الأردني عن تقديره لدعم الولايات المتحدة للمملكة في مختلف القطاعات.

وفي الحديث عن مجمل التطورات الإقليمية، تم التأكيد على دور الولايات المتحدة بالشراكة مع الأردن في تثبيت الاستقرار، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية والدفع نحو التهدئة.

وشدد الملك عبدالله الثاني على مركزية القضية الفلسطينية ، مؤكدا أهمية الدفع لتوفير أفق سياسي يمهد الطريق لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.

وأشار إلى مشاريع التكامل الاقتصادي في الإقليم ودورها في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، معيدا التأكيد على ضرورة شمول الفلسطينيين في هذه المشاريع.

من جانبهم، أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل، والحضور اعتزازهم بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتين إلى أهمية الأردن كشريك محوري في الشرق الأوسط ودوره في تثبيت الاستقرار والسعي نحو السلام.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.