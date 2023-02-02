شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكى بتعيين أيمن بن محمد السيارى محافظا للبنك المركزى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزى السعودى من منصبه، وتعيين أيمن بن محمد بن سعود السيارى محافظاً للبنك المركزى السعودى بمرتبة وزير، حسبما نقل موقع "العربية"

كما عين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكى بمرتبة وزير.

يذكر أن البنك المركزي السعودي قرر رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 %، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.