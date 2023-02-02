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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، يشغل مئات الآلاف في مصر، في انتظار الإعلان الرسمي خلال 30 يوما.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، إن إعلان النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2023، سيكون في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني.

ما هو موعد إصدار جدول امتحانات الثانوية 2023 في مصر؟



وأكد خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أنّ إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 سيكون الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن التصحيح إلكتروني منضبط بشكل 100%.

وأشار إلى أنه وقع قرارا وزاريًا بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضّحا أن الامتحان سيتم صياغتها بشكل صحيح، وسيكون هو رئيسًا لامتحانات الثانوية العامة وخالد عبدالحكم نائبا ومحسن عبدالعزيز مسؤول التطوير التكنولوجي بالامتحانات.

وعن امتحانات الثانوية 2023، قال: "الوقت سيكون مناسبا والأسئلة ستكون صياغتها واضحة، وجدول الامتحان سيكون خلال شهر"، مشيرا إلى أنه "تم منع التحويلات للصف الثالث الثانوي العام إلى لجان بعينها إلا من خلال لجنة بديوان عام وزارة التربية والتعليم".

وشدد على أنّه سيتم ضبط لجان الامتحانات بشكل كبير، وأي تجاوزات حدثت في النقل أو التحويلات لطلاب الثانوية العامة 2023، وسيتم محاسبة أي شخص تجاوز.

وقال الدكتور رضا حجازي، إنه سيتم ترحيل امتحان شهر فبراير/ شباط للأسبوع الأول من مارس/ آذار، متابعا: "الناس تتساءل هل ندخل المدرسة 11 فبراير/شباط ونمتحن بعد أسبوعين، لذلك قررنا نمتحن أول مارس وأول أبريل".

وردّ على ما تم تداوله من حدوث أخطاء في آلية تصحيح امتحانات نصف العام، قائلا: "درجة الطالب 3 من 8 هي نفسها 60 من 80 هي نسبة وتناسب، وهذا شأن داخلي في الكنترولات بالمدارس".