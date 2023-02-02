شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام كنيسة "حبس المسيح" فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتحام مستوطنين متطرفين كنيسة "حبس المسيح"، فى القدس وتحطيم محتوياتها، واعتبرتها جريمة تندرج فى إطار ما ترتكبه سلطات الاحتلال وجمعياتها ومنظماتها الاستيطانية من اعتداءات على الفلسطينيين ومقدساتهم المسيحية والإسلامية.

وقالت الخارجية في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذا الاعتداء يندرج في إطار محاولات تهويد المقدسات وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها كجزء لا يتجزأ من استهداف المدينة المقدسة لتكريس تهويدها وضمها وتغيير هويتها ومعالمها وتهجير مواطنيها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطينى.

وطالبت المجتمع الدولي والدول والهيئات الدولية والأممية ذات العلاقة، بتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية لشعبنا عامة وللقدس ومقدساتها خاصة.