شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مصور صحفى بالرصاص والعشرات بالإختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال بنابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مصور بوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فى نابلس، بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات شهدتها قرية دوما جنوب نابلس، بعدما هدم قوات الاحتلال، منزلين شرق القرية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن جنود الاحتلال استهدفوا مصورها بشكل مباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة القدم، أثناء تغطيته لعملية الهدم رغم ارتدائه الزي الصحفي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له، قبل أن ينقل لمستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.

وأوضح رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية، وهدمت منزلين إحداهما في القدس، وتبلغ مساحته قرابة 160 مترا مربعا، والثاني في قرية جبع بجنين، وتبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع، ويأوي 15 فردا، بحجة البناء في المنطقة "ج".

وأضاف دوابشة، أن قوات الاحتلال أطلقت خلال عملية إخلاء المنزلين قنابل الغاز باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.