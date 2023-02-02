شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يصل إلى العراق فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إلى العاصمة العراقية بغداد فى زيارة رسميَّة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الاخبارية اليوم الخميس، أن وزير الخارجيَّة السعودى سيلتقى خلال زيارته الرؤساء الثلاثة فى بغداد، وتتشكل الرئاسات الثلاث فى العراق من رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، ورئيس مجلس النواب .

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضى، استرداد أكثر من 80 مليون دولار من الأموال المسروقة، وفقا للمنهاج الحكومى وضمن سعى الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج.

وذكرت الحكومة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن الجهات المختصة تمكنت من استرداد ما يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن التحرك لاسترداد أكثر من ثلاثة ملايين دولار من دولة مجاورة.

وقال رئيس الهيئة حيدر حنون "إن صندوق استرداد الأموال يهدف لاسترداد أموال العراق المهربة وغيرها"، مبينا أنه تم استرداد الأموال في عدد من الدول.

وأضاف أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها من إحدى دول الجوار، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد من أولويات المنهاج الوزاري، لافتا إلى محاصرة الفاسدين دولياً من خلال عقد الاتفاقات.