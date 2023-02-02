شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى ووزيرة خارجية فرنسا يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما بالرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

يذكر أن ولى العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أطلق ديسمبر الماضى، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية "المملكة 2030"، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي، لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.