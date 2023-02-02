شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة بشأن الوضع فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة فى العراق "يونامى"، اليوم الخميس، عن عقد مجلس الأمن الدولى جلسة بشأن الوضع فى العراق.

وذكرت البعثة فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "مجلس الأمن سيعقد اليوم جلسة بشأن الوضع فى العراق".

وأضافت، أن "عقد الجلسة سيتم فى الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد".

وذكرت أنه "من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمم المتحدة فى العراق جينين بلاسخارت إحاطة بشان التطورات في العراق وكذلك بشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".

وفى وقت سابق، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين، مع السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكى، جدول الأعمال لزيارة الوفد العراقي لواشنطن ومُستجدّات الأوضاع السياسيَّة في العراق على مُختلِف الأصعدة، وأهمّية تعزير آليّات التعاون الثنائيّ بين العراق وأمريكا؛ خدمة لمصلحة البلدين، كما ناقشا التحديات الأمنيَّة التي تواجه المنطقة بصورة عامة".

وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الجانبين تطرقا إلى الزيارة المُرتقبة التي سيجريها الوفد العراقيّ إلى واشنطن في الأيام القليلة المُقبلة برئاسة فؤاد حسين لبحث القضايا السياسيَّة والأمنيَّة والإقتصاديَّة، وتبادلا وجهات النظر ووضع اللمسات الأخيرة حول مُحاور وجدول الأعمال المُكثف واللقاءات المُزمعُ عقدها مع جهات مُتعددة في الإدارة الأمريكيَّة ".

من جانبها، أكَّدت السفيرة الأمريكيَّة، بحسب البيان، أنَّ "بلادها تولي أهتماماً كبيراً لهذة الزيارة المُهمة، خاصةً وأنَّ هذه الزيارة تأتي في وقت مُهم في تاريخ العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وتُؤكَّد على تطوير الروابط بين البلدين، وأنها سوف تُناقش الأوضاع الحساسة التي تمرّ بها المنطقة".