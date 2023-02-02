شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والولايات المتحدة يبحثان أهمية تعزير آليّات التعاون الثنائى والتحديات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين، مع السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكى، جدول الأعمال لزيارة الوفد العراقي لواشنطن ومُستجدّات الأوضاع السياسيَّة في العراق على مُختلِف الأصعدة، وأهمّية تعزير آليّات التعاون الثنائيّ بين العراق وأمريكا؛ خدمة لمصلحة البلدين، كما ناقشا التحديات الأمنيَّة التي تواجه المنطقة بصورة عامة".

وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الجانبين تطرقا إلى الزيارة المُرتقبة التي سيجريها الوفد العراقيّ إلى واشنطن في الأيام القليلة المُقبلة برئاسة فؤاد حسين لبحث القضايا السياسيَّة والأمنيَّة والإقتصاديَّة، وتبادلا وجهات النظر ووضع اللمسات الأخيرة حول مُحاور وجدول الأعمال المُكثف واللقاءات المُزمعُ عقدها مع جهات مُتعددة في الإدارة الأمريكيَّة ".

من جانبها، أكَّدت السفيرة الأمريكيَّة، بحسب البيان، أنَّ "بلادها تولي أهتماماً كبيراً لهذة الزيارة المُهمة، خاصةً وأنَّ هذه الزيارة تأتي في وقت مُهم في تاريخ العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وتُؤكَّد على تطوير الروابط بين البلدين، وأنها سوف تُناقش الأوضاع الحساسة التي تمرّ بها المنطقة".