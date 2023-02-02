شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تثمن مساهمات الجزائر فى حل النزاعات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الولايات المتحدة مساهمات الجزائر في حل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك دعم الجزائر لوقف التصعيد للعنف الإسرائيلي الفلسطيني ولجهود الأمم المتحدة ولتحسين الأمن في منطقة الساحل الافريقي.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندى شيرمان ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لمناقشة مجموعة من القضايا الحاسمة للتعاون الثنائي والأمن الإقليمي والتطورات العالمية.

وتطرقت شيرمان، خلال المكالمة، إلى تداعيات تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا غير المبرر، مؤكدة أهمية الدعم الدولي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاصة باحترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها .

وشددت نائبة وزير الخارجية الأمريكي على الدور الحاسم للجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.