شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال لبنان يدعو لإضراب عام الأربعاء المقبل للمطالبة بإعادة تشكيل السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان الدعوة لتنفيذ إضراب عمالي عام يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 فبراير الجاري على سائر الأراضي اللبنانية.

وشدد المجلس على ضرورة الضغط لإعادة تشكيل السلطة بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات وإصلاح القضاء، ووضع خطة تعافي إقتصادية ومالية واجتماعية وتربوية وصحية .

كما دعا المجلس كافة الإتحادات المنضوية في الإتحاد وكذلك سائر الفئات المتضررة، للمشاركة في هذا اليوم وجعله يوما وطنيا وتعبيرا عن الرفض القاطع لكل ما وصفه المجلس بسياسات الإفقار والتجويع .

وأكد المجلس على أن أهم مطالب الإضراب توقف جنون ارتفاع أسعار صرف الدولار وارتداداته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال.