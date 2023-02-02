شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية-إماراتية حول حالة التعاون العسكرى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة مع الوكيل المساعد للاسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع الإماراتية اللواء مبارك سعيد غافان الجابرى، حالة التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول شنقريحة للمسئول العسكري الذي يتولى الرئاسة المشتركة من اللجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية المكلفة بالتعاون العسكري، اليوم، بمقر وزارة الدفاع الجزائرية بالجزائر العاصمة.

وبحسب البيان، تبادل الطرفان التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الذي جاء على هامش انعقاد الدورة الحادية عشر (11) للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية، لفيف من قادة القوات المسلحة الجزائرية وأعضاء الوفد الإماراتي.