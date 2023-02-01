شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل المغرب الملك محمد السادس يجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى العاهل المغربى الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكى، بحسب "روسيا اليوم".

ورحب الملك محمد السادس خلال المكالمة الهاتفية، بالثقة والاحترام المتبادل، والتطور الذى عرفته المرحلة الجديدة من الشراكة الثنائية منذ اجتماع 7 أبريل 2022، الذى جرى بين الملك وسانشيز.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ الالتزامات الواردة فى الإعلان المشترك الذي تم اعتماده خلال المناسبة.