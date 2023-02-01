شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: القبض على 504 أشخاص وضبط 135 سلاحا خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني القبض على 504 أشخاص من جنسيات مختلفة خلال شهر يناير الماضي لتورطهم في جرائم وجنح متعددة وضبط 135 سلاحا حربيا من محتلف الأنواع في حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال الشهر الماضي.

وأكد الجيش اللبناني ــ في بيان صحفي، اليوم/الأربعاء/ ـــ أن المقبوض عليهم تورطوا في جرائم منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.



وأوضح أن وحدات الجيش ضبطت أيضا كميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من السيارات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كميات من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات.



وأشارت إلى أن المقبوض عليهم تم تسليمهم مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.