شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 عناصر من الأمن الداخلى السورى فى هجوم إرهابى بريف درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 6 من عناصر قوى الأمن الداخلى السورى، اليوم / الأربعاء / جراء هجوم مُسلح بعبوتين ناسفتين استهدف دورية لهم على طريق المزيريب ـــ اليادودة بريف درعا.

وقالت وزارة الداخلية السورية ـــ في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السورية ( سانا ) ـــ إنه خلال تنفيذ عناصر قوى الأمن الداخلي مهامها في حفظ الأمن والنظام بمحافظة درعا، استهدف إرهابيون مجهولون بعبوتين ناسفتين دورية شرطية على طريق المزيريب ــ اليادودة بريف درعا.



وأضافت : أن الاعتداء الإرهابي أدى إلى إصابة ستة عناصر بجروح متفاوتة، اثنتان منها خطيرة، في حين حضرت على الفور دوريات من مختلف الوحدات الشرطية في محافظة درعا، وتم إسعافهم إلى عدة مشاف.



وأشار بيان الوزارة إلى أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى هوية الإرهابيين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وأصيب أول أمس 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي بجروح، من جراء استهداف حافلة تقلهم بعبوة ناسفة على طريق عام دمشق درعا.